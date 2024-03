Napoli chciało wyrzucić Juve z turnieju. FIFA odpowiada

IMAGO / Fotoagenzia Na zdjęciu: Mecz Napoli z Juventusem

Inter jest pewny udziału w Klubowych Mistrzostwach Świata

Drugim włoskim klubem, który weźmie udział w turnieju może być Juventus

Napoli może jeszcze wyprzedzić Starą Damę dzięki LM

Napoli protestuje, a FIFA robi swoje

Znamy już 19 d 32 uczestników Klubowych Mistrzostw Świata 2025. Włochów reprezentować będą dwa kluby. Pierwszym z nich jest Inter. Drugim – w tym momencie – Juventus. Może się zmienić w przypadku, gdyby Napoli awansowało do półfinału LM. Wówczas to klub Auredio De Laurentiisa pojedzie na klubowy mundial. Co ciekawe szansę ma też ekipa Lazio. Rzymianie musieliby jednak wygrać całą Champions League, by wyprzedzić w rankingu Juventus i Napoli.

FIFA zignorowała tym samym protesty ostatniego z wymienionych klubów. Prezydent Partenopei, Aurelio De Laurentiis, zwrócił się niedawno do swoich prawników, aby ci pracowali nad apelacją i zablokowaniem awansu Starej Damy ze względu na jej niedawne problemy finansowe.

Najbliższa edycja Klubowych Mistrzostw Świata odbędzie się w dniach 15 czerwca – 13 lipca 2025 roku w Stanach Zjednoczonych.