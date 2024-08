Napoli negocjuje z Benficą ws. Brazylijczyka. Na stole 30 milionów euro

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: David Neres

Conte naciska na transfer Davida Neresa

SSC Napoli cały czas stara się sprzedać Victora Osimhena. Jego transfer ma przynieść ponad 100 mln euro, co pozwoliłoby klubowi na zakup nowego napastnika oraz wzmocnić inne pozycje. Na Stadio Diego Armando Maradona latem trafili m.in. Alessandro Buongiorno z Torino i Rafa Marin z Realu Madryt. Głównym celem pozostaje Romelu Lukaku.

Gianluca Di Marzio ujawnił, że Antonio Conte wyznaczył włodarzom klubu sprowadzenie Davida Neresa. 27-letni skrzydłowy od dwóch lat reprezentuje barwy Benfiki Lizbona. Wcześniej grał w Szachtarze Donieck, z którego został wykupiony za 15 mln euro. W portugalskiej lidze znany jest z doskonałej szybkości. W 55 meczach zdobył 11 bramek i zanotował 18 asyst. Jego dobra postawa została zauważona przez utytułowanego trenera.

Neres jest otwarty na przeprowadzkę do Włoch. Brazylijczyk ma kontrakt z portugalskim klubem do czerwca 2027 roku z klauzulą odstępnego wynoszącą 100 mln euro. Mimo to, porozumienie może zostać osiągnięte za kwotę około 25-30 mln euro. Napoli liczy, że uda się sfinalizować, co znacząco wzmocniłoby ofensywne możliwości zespołu.