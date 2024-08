Power Sport Images Ltd / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Athletic Bilbao może odetchnąć z ulgą, Nico Williams zostaje w klubie

Nico Williams to piłkarz, którego nazwisko w ostatnich miesiącach nie schodziło z pierwszych stron gazet oraz portali. Rewelacyjny skrzydłowy błyszczał podczas Mistrzostw Europy 2024, co przerodziło się w zainteresowanie najlepszych klubów w Europie.

Młodszy z braci Williams łączony był przede wszystkim z FC Barceloną oraz Paris Saint-Germain. Obie drużyny były gotowe wpłacić klauzulę wykupu, aby pozyskać piłkarza. Kilkukrotnie oferowali mu coraz to lepsze warunki kontraktu indywidualnego, lecz Hiszpan nie był w stanie podjąć żadnej wiążącej decyzji.

Natomiast dziennik Marca dotarł do informacji, które kończą sagę transferową z udziałem 22-latka. Ich zdaniem zawodnik zdecydował się zostać w Athletic Bilbao, a jako znak swojego oddania klubowi skrócił urlop i we wtorek wrócił do treningów z resztą drużyny. Co więcej, zespół z Kraju Basków udostępnił w mediach społecznościowych krótki filmik, na którym Nico Williams przywitał się z kibicami.

– Wróciłem! Nie mogę się doczekać tego sezonu. Naprzód, Athletic! – powiedział Nico Williams w klubowych mediach.

Nico Williams w Athletic Bilbao gra od najmłodszych lat. Do klubu trafił w wieku 11 lat i od tego momentu przebrnął przez wszystkie kategorie wiekowe w zespole Basków. Łącznie w barwach Los Leones rozegrał jak dotąd 122 mecze, w których zdobył 20 bramek i zanotował 26 asyst.