Juventus w ostatnim sobotnim meczu 18. kolejki Serie A zmierzy się z AS Romą. Na temat ekipy z Turynu opinią podzielił się Jose Mourinho.

fot. Imago / Giuseppe Maffia Na zdjęciu: Jose Mourinho

Bardzo ciekawie zapowiada się sobotnie spotkania z udziałem Juventusu i AS Roma

Jose Mourinho nie szczędził pochwał w kierunku Starej Damy

Starcie na Allianz Stadium zacznie się o godzinie 20:45

Mourinho przed meczem Juventus – AS Roma

Juventus w tej kampanii rywalizuje z Interem Mediolan o mistrzostwo Włoch. Tymczasem na temat aktualnej dyspozycji Starej Damy wypowiedział się trener AS Roma.

– Wiemy, czego się po nich spodziewać. To zespół nastawiony na wyniki. Odbieram to jako ich pozytywną cechę. Bronią się skutecznie. Oni, podobnie jak Inter, są zdolni do tego, aby wygrać mistrzostwo – mówił Jose Mourinho cytowany przez dziennikarza Nikolo Schirę na X.

Sobotnie spotkanie z udziałem Juve i Giallorossich odbędzie się na Allianz Stadium. Mecz odbędzie się o godzinie 20:45.

Przed szlagierem ligi włoskiej turyńska ekipa legitymuje się bilansem 40 punktów, co jest efektem dwunastu zwycięstw i czterech remisów. AS Roma ma natomiast na swoim koncie 28 oczek.

Czytaj więcej: Juventus celuje w nadzieję szwajcarskiej piłki