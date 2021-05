Jose Mourinho błyskawicznie wrócił na ławkę trenerską po rozstaniu z Tottenhamem Hotspur. Portugalczyk został nowym opiekunem Romy, z którą związał się kontraktem na trzy lata. W jednej ze swoich pierwszych wypowiedzi po ogłoszeniu niespodziewanej nowiny 58-latek zapewniał, że chce stworzyć zwycięski projekt.

Mourinho wyskoczył jak królik z kapelusza

Jose Mourinho tym samym wraca do Serie A. Przypomnijmy, że w przeszłości prowadził Inter Mediolan, wygrywając z nim potrójną koronę. Łącznie w trakcie swojej trenerskiej kariery wygrał 25 trofeów. W swoim trenerskim CV ma też takie kluby jak: FC Porto, Chelsea, Real Madryt, czy Manchester United.

– Dziękuję rodzinie Friedkin za wybranie mnie na trenera tego wspaniałego zespiły. Cieszę się, że stałem się częścią tego projektu – mówił Mourinho cytowany przez oficjalną stronę internetową Giallorossich.

Serie A będzie ciekawsza

– Po spotkaniach z właścicielem i Tiago Pinto od razu zrozumiałem, jakie są ich ambicje związane z Romą. To ta sama ambicja i motywacja, które zawsze mnie motywowały i razem chcemy zbudować zwycięski projekt w nadchodzących latach – przekonywał Portugalczyk.

– Niesamowita pasja kibiców Romy przekonała mnie do przyjęcia tej pracy i nie mogę się doczekać rozpoczęcia kolejnego sezonu – powiedział The Special One.

Roma plasuje się aktualnie na siódmej pozycji w ligowej tabeli premiowanym grą w Lidze Konferencji. Do szóstego Lazio traci dziewięć oczek. Tymczasem w najbliższy weekend rzymianie zmierzą się z Crotone w meczu 35. kolejki Serie A.