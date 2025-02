Motta pod narastającą presją! Juventus ma coraz większe wątpliwości

Juventus zmaga się z kryzysem pod wodzą Thiago Motty. Według "Calciomercato", błędy taktyczne, nieudane transfery i rosnąca presja kibiców wywołują wątpliwości co do kierunku rozwoju klubu.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Krytyka taktyki i niepewna przyszłość – co czeka Juventus pod wodzą Motty?

Juventus doświadczył niedawno kolejnej porażki, tym razem przeciwko Benfice, co stanowi drugą przegraną z rzędu po dramatycznym odrabianiu strat przez Napoli. Krytycy zaczynają kwestionować decyzje trenera Thiago Motty, wskazując na liczne błędy taktyczne i brak wyraźnego planu na przyszłość. Sytuacja budzi obawy zarówno wśród fanów, jak i wewnątrz klubu, gdzie rosną napięcia.

Juventus od dawna podejmuje odważne decyzje, zmieniając dotychczasowy projekt klubu poprzez współpracę z Cristiano Giuntolim. Transformacja rozpoczęła się wraz z odejściem kluczowych postaci, takich jak Szczęsny, Rabiot oraz Chiesa, a ostatnio Danilo, co wywróciło strukturę zespołu do góry nogami. Nieudane transfery, m.in. sytuacja Koopmeinersa czy Douglasa Luiza, dodatkowo komplikują sytuację, podważając skuteczność nowej strategii zarządzania.

Ponadto obecne działania Motty wywołują poważne wątpliwości co do jego umiejętności taktycznych. Zespół pozostaje bez formy, a często piłkarze wyglądają na bezradnych w czasie meczów, co potęguje krytykę, sugerując, że zmiana trenera nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Nadchodzące mecze z Empoli i Como mają być próbą poprawy sytuacji, lecz starcie z Interem, zaplanowane na 16 lutego, w środku playoffów Ligi Mistrzów, może ostatecznie rozstrzygnąć o przyszłości zespołu.

Klub stoi przed dylematem. Choć obecnie nie ma mowy o zwolnieniu Thiago Motty, to jednak obecny projekt budzi olbrzymie obawy, co do słuszności obranego kierunku. Sytuację może uratować jedynie poprawa wyników.