Motta wprowadzi kolejnego nastolatka do Juventusu. Wkrótce debiut

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Adzic czeka na debiut w Juventusie

Vasilije Adzic jest gotowy do swojego debiutu w pierwszej drużynie Juventusu. Jak donosi “Il Corriere dello Sport”, młody Czarnogórzec może pojawić się na boisku już w najbliższą sobotę w meczu z Empoli. Co więcej, istnieje realna szansa, że 18-latek zacznie spotkanie od pierwszej minuty.

Adzic dołączył do Juventusu w styczniu 2024 roku, ale jego przeprowadzka do Turynu miała miejsce dopiero latem. Z powodu kontuzji nie mógł zagrać w pierwszych trzech meczach sezonu przeciwko Como, Hellas Verona i Romie, jednak po intensywnych treningach w trakcie przerwy reprezentacyjnej jest już gotowy do gry.

Trener Juventusu, Thiago Motta, wypowiadał się pozytywnie o Adzicu już podczas przygotowań przedsezonowych. – Adzic to bardzo interesujący zawodnik. Jestem zadowolony z tego, co dotychczas widziałem – przyznał. Pomimo młodego wieku, Czarnogózec wykazuje się dużą dojrzałością na boisku, a jego umiejętności techniczne i fizyczne przyciągają uwagę.

Adzic to wszechstronny ofensywny pomocnik, który może grać również na lewej stronie ataku. Jego talent i determinacja sprawiają, że może szybko stać się ważnym ogniwem w drużynie Bianconerich, zwłaszcza biorąc pod uwagę absencje kilku kluczowych zawodników, takich jak Francisco Conceicao.

Debiut Adzica to kolejny krok w budowaniu przyszłości Juventusu, który regularnie stawia na młodych zawodników. Mimo młodego wieku Adzic już teraz robi wrażenie swoją grą i mentalnością, co podkreślał Motta, mówiąc: – Nie patrzę na wiek, patrzę na teraźniejszość. On jest gotowy.

