Juventus wygrał 2:1 z Monzą w wyjazdowym spotkaniu 14. kolejki Serie A. Gospodarze w 91. minucie doprowadzili do remisu 1:1, lecz goście grali do końca i w 94. minucie ustalili wynik meczu na 2:1.

IMAGO / Jonathan Moscrop Na zdjęciu: Adrien Rabiot i Hans Nicloussi Caviglia

Juventus rzutem na taśmę pokonał Monzę na Stadio Brianteo

Spotkanie zakończyło się rezultatem 2:1 dla Starej Damy

W doliczonym czasie gry obejrzeliśmy dwie bramki

Skromne zwycięstwo Juventusu, Stara Dama na fotelu lidera

Juventus w piątek wieczorem na wyjeździe mierzył się z Monzą w meczu otwierającym 14. kolejkę Serie A. Stara Dama była zdecydowanym faworytem tego spotkania i od początku starała się dominować, czego efektem był rzut karny w 11. minucie starcia. Dusan Vlahović przegrał jednak pojedynek “oko w oko” z Michelem Di Gregorio, który kapitalnie zachował się przy strzale z jedenastu metrów i następnie dobitce serbskiego napastnika.

😱 𝐌𝐈𝐂𝐇𝐄𝐋𝐄 𝐃𝐈 𝐆𝐑𝐄𝐆𝐎𝐑𝐈𝐎, 𝐂𝐎 𝐙𝐀 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐖𝐄𝐍𝐂𝐉𝐀! 😱



Bramkarz AC Monzy obronił rzut karny Dušana Vlahovicia, a później dobitkę snajpera Juventusu FC! 🔥



Czy to będzie interwencja kolejki? 🤔 Mecz trwa w Eleven Sports 1! ⚽️#włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/nDy7y79k7e — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) December 1, 2023

Bianconeri ostatecznie wyszli na prowadzenie i to minutę później. Z rzutu rożnego piłkę na głowę Adriena Rabiota dośrodkował Hans Nicolussi Caviglia, a Francuz wpisał się na listę strzelców. Gospodarze obudzili się w samej końcówce – w 92. minucie do wyrównania doprowadził bowiem Valentin Carboni. Gdy wydawało się, że Juve straci punkty, to w 94. minucie zwycięstwo turyńskiemu klubowi zapewnił Federico Gatti.

💥 𝐒𝐂𝐄𝐍𝐘 𝐖 𝐃𝐎𝐋𝐈𝐂𝐙𝐎𝐍𝐘𝐌 𝐂𝐙𝐀𝐒𝐈𝐄 𝐆𝐑𝐘!💥



90'+1 Valentin Carboni strzela gola na remis dla AC Monzy ⚽️😳

90'+4 Federico Gatti z bramką na wygraną Juventusu FC ⚽️😱



Co za emocjonująca końcówka! 🔥 #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/7I05uevaoT — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) December 1, 2023

Wojciech Szczęsny rozegrał pełne zawody, natomiast Arkadiusz Milik w 70. minucie zastąpił na boisku Dusana Vlahovicia. Polski napastnik w 81. minucie został ukarany żółtą kartką. Juventus tym samym wyprzedził Inter Mediolan, ale Nerazzurri dopiero w niedzielę zagrają z Napoli.

Monza – Juventus 1:2 (0:1)

0:1 Adrien Rabiot 12′

1:1 Valentin Carboni 90+1′

1:2 Federico Gatti 90+4′