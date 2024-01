IAMGO / Nderim Kaceli Na zdjęciu: Kenan Yildiz

Juventus ma aspirację, by sięgnąć po scudetto

Stara Dama trapiona różnymi problemami stawia na młodzież

Allegri musi przystosować się do nowych warunków

Juventus stawia na młodzież i celuje w mistrzostwo Włoch

Przez ostatnie 18 miesięcy sytuacja nie była łatwa dla Juventusu, gdyż klub borykał się z pozornie niekończącymi się problemami poza boiskowymi – od procesów sądowych i kar, po zmiany właścicielskie i zawieszenia zawodników.

Juventus prawie nie inwestował we wzmocnienia w letnim oknie transferowym, co zmusiło Allegriego do dalszego zaufania młodym talentom klubu, a jego praca zaczęła już procentować w stolicy Piemontu.

Wielu utalentowanych młodych zawodników przebiło się w Turynie, czego niedawnymi przykładami są Kenan Yildiz i Dean Huijsen, a na wypożyczenie we Frosinone świetni radzi sobie między innymi Matias Soule.

Pomimo trudności i zmiany kierunku, w którym zmierza, Stara Dama po 18 meczach zajmuje drugie miejsce w tabeli Serie A, zaledwie ze stratą dwóch punktów do Interu. Brak rywalizacji w europejskich pucharach może dać im kluczowy impuls w drugiej połowie sezonu i pozwala im marzyć o ponownym zdobyciu scudetto.

Juventus spędził ostatnie trzy sezony obserwując, jak rywale jeden po drugim podnoszą trofeum, nie mogąc samemu zasmakować zwycięstwa, ale w 2024 roku młoda drużyna Allegriego ma poważną szansę na ponowne zostanie mistrzem Włoch.

