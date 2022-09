PressFocus Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Włoski dziennikarz, Romeo Agresti, który jest bardzo dobrze zorientowany w temacie Juventusu przewiduje, że w sobotnim meczu Starej Damy z Fiorentiną od pierwszej minuty na placu gry zobaczymy Arkadiusza Milika.

Romeo Agresti przewiduje, że Milik znajdzie się w podstawowym składzie Juventusu na mecz z Fiorenitną

Polak ma na swoim koncie już dwa występy, jednak oba z ławki rezerwowych

Polski napastnik zdobył już swoją premierową bramkę dla zespołu z Turynu

Milik w pierwszym składzie Juventusu

Minął nieco ponad tydzień odkąd Arkadiusz Milik trafił do Juventusu. Reprezentant Polski zdążył już zadebiutować w drużynie Massimiliano Allegriego przed tygodniem w meczu z AS Romą. Napastnik pojawił się także na boisku pod koniec drugiej części spotkania ze Spezią rozgrywanego w środę. Byłemu graczowi Górnika Zabrze wystarczyło zaledwie kilkadziesiąt minut spędzonych na boisku, by wpisać się na listę strzelców.

Wszystko wskazuje na to, że w sobotę Milik będzie miał okazję udowodnić swoją przydatność dla Juventusu już od pierwszej minuty. Zdaniem Romeo Agrestiego Polak po raz pierwszy znajdzie się w podstawowej jedenastce zespołu z Turynu. Według włoskiego dziennikarza zastąpi Dusana Vlahovicia, który dostanie szansę odpoczynku przed bardzo ważnym i trudnym spotkaniem w Lidze Mistrzów z Paris Saint-Germain.

Według Agrestiego kibice Juventusu mogą również liczyć na debiut Leandro Paredesa. Argentyńczyk, który dopiero przed kilkoma dniami dołączył do Starej Damy prawdopodobnie także znajdzie się w wyjściowym składzie. W składzie turyńczyków oczywiście zabraknie kontuzjowanego Wojciecha Szczęsnego.

Skład Juventusu na mecz z Fiorentiną według Romeo Agrestiego: Perin, De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro, McKennie, Paredes, Locatelli, Di Maria, Milik, Kostić.

Probabile formazione per #FiorentinaJuve: Perin; De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Paredes, Locatelli; Di Maria, Milik, Kostic 🏃⚪️⚫️ @Goalitalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) September 2, 2022

