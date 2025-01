Milan ze wzmocnieniem przed finałem. Conceicao odzyskał gwiazdę

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Sergio Conceicao

Rafael Leao gotowy na finał Superpucharu Włoch

AC Milan nie tak dawno zdecydował się na zmianę trenera. Obowiązki szkoleniowca po zwolnieniu Paulo Fonseki przejął inny Portugalczyk – Sergio Conceicao. Nowy opiekun Rossoneri w poniedziałek może zdobyć swoje pierwsze trofeum w nowym klubie. Warto odnotować, że do tej pory 50-latek prowadził zespół tylko w jednym meczu. W półfinale Superpucharu Włoch wygrał z Juventusem (2:1).

Z obozu Milanu na dzień przed starciem z Interem Mediolan dobiegają fantastyczne informacje dla kibiców. Okazuje się, że w niedzielę w zajęciach z resztą drużyny udział wziął Rafael Leao. La Gazzetta dello Sport przekazała, że skrzydłowy jest gotowy na występ w finałowym spotkaniu. Nie wiadomo jednak, czy znajdzie się w wyjściowym składzie, czy rozpocznie mecz na ławce rezerwowych.

Leao pod koniec grudnia doznał kontuzji w meczu z Hellasem Werona. Przez drobny uraz zmuszony był opuścić konfrontacje przeciwko AS Romie oraz półfinałowy pojedynek z Juventusem.

Podczas spotkania z Interem na pewno w kadrze Milanu zabraknie Samuela Chukwueze, Noaha Okafora oraz Alessandro Florenziego. Wszyscy trzej gracze zostali w Mediolanie ze względu na kontuzję. Ponadto niedzielny trening z powodu gorączki opuścił Matteo Gabbia.

Leao w tym sezonie ma na swoim koncie 6 bramek i 6 asyst w 22 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. W barwach Milanu występuje od 2019 roku, gdy trafił do stolicy Piemontu z OSC Lille za ok. 50 milionów euro. Z mediolańczykami jest związany umową do czerwca 2028 roku.