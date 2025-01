Osimhen łączony z Man United. Galatasaray odpowiada

Victor Osimhen w ostatnich dniach coraz częściej przymierzany jest do Manchesteru United. Galatasaray uważa jednak, że napastnik pozostanie w klubie do końca sezonu - twierdzi Sky Sport Deutschland.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Galatasaray nie ma wątpliwości, Osimhen zostanie w Turcji

Manchester United jest jednym z kilku klubów, które są zainteresowane transferem Victora Osimhena. Przypomnijmy, że napastnik na początku września udał się na wypożyczenie do Galatasaray. Natomiast pobyt w Turcji może zostać skrócony jeśli pojawi się ciekawa oferta. Dodatkowo plotki ws. przyszłości piłkarza podgrzał jego agent, sugerując transfer do Premier League.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Osimhen do Manchesteru United mógłby trafić na zasadzie wymiany z Napoli. Oznacza to, że Galatasaray zostanie całkowicie pominięte w transakcji. Z kolei w drugą stronę do Neapolu miałby przyjść za Nigeryjczyka wychowanek Czerwonych Diabłów – Marcus Rashford.

Nowe informacje dotyczące Osimhena przekazał Florian Plettenberg ze stacji Sky Sport Deutschland. Według dziennikarza Galatasaray wierzy, że 26-latek pozostanie w klubie do końca sezonu. Co więcej, klub ze Stambułu miał potwierdzić, że obecnie nie są prowadzone negocjacje z innymi zespołami.

Gdzie powinien grać Victor Osimhen w Galatasaray

w Napoli

w Manchesterze United

w innym klubie w Galatasaray

w Napoli

w Manchesterze United

w innym klubie 0 Votes

Osimhen od początku pobytu w Turcji imponuje skutecznością. Napastnik zdobył 13 bramek i zanotował 5 asyst w 16 meczach we wszystkich rozgrywkach. Galatasaray po 17. kolejkach zajmuje 1. miejsce w lidze z dorobkiem 47 punktów. Nad drugim w tabeli Fenerbahce zespół Nigeryjczyka ma 8 punktów przewagi.

Osimhen ostatnie lata przed przeprowadzką do Stambułu spędził w Napoli. W klubie spod Wezuwiusza rozegrał 133 spotkania, zdobywając w nich 76 goli. W sezonie 2022/2023 zdobył mistrzostwo Włoch oraz został królem strzelców Serie A.