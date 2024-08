fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Milanu

Hernandez zawodzi. Milan nie zaoferuje mu nowej umowy?

Theo Hernandez uchodzi za jedną z największych gwiazd Milanu obok Rafaela Leao oraz Mike’a Maignana. Latem zabiegał o niego Bayern Monachium, który widział w nim wymarzonego następcę Alphonso Daviesa. Kanadyjczyk był łączony z Realem Madryt, ale finalnie do transferu nie doszło, więc Francuz także nie przeniósł się na Allianz Arena. Choć sam wyrażał taką chęć, Rossoneri byli zdeterminowani, aby zatrzymać swoich najlepszych piłkarzy na kolejny sezon. Hernandez otrzymał przy tym kredyt zaufania, gdyż ostatnie miesiące nie były w jego wykonaniu szczególnie udane.

26-latek w dalszym ciągu nie prezentuje jednak poziomu, do którego przyzwyczaił na przestrzeni swojej całej przygody na San Siro. Zagrał w tym sezonie w obu ligowych meczach Milanu, ale nie zdołał pociągnąć swojej drużyny to choćby jednego zwycięstwa. Jego dyspozycja pozostawia wiele do życzenia, a dla włodarzy klubu jest tematem poważnej dyskusji.

“Tuttosport” sugeruje, że mizerne występy Hernandeza mogą bezpośrednio przełożyć się na jego przyszłość. Milan od dawna pracuje nad przedłużeniem umowy, która wygasa w 2026 roku. Francuz jest otwarty na dalszy pobyt w Mediolanie, ale oczekuje solidnej podwyżki. Choć początkowo Milan za wszelką cenę próbował zgromadzić fundusze potrzebne do zatrzymania gwiazdy, teraz pojawiają się coraz większe wątpliwości. Niewykluczone, że nie otrzyma żądanych pieniędzy, co poskutkuje głośnym pożegnaniem.