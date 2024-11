Reijnders skomentował rozmowy ws. nowego kontraktu z Milanem

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Tijjani Reijnders

Milan docenił Reijndersa za znakomite wsytępy

Tijjani Reijnders w wywiadzie dla serwisu “GianlucaDiMarzio.com” po zwycięstwie Holandii 4:0 nad Węgrami w Lidze Narodów zdradził, że mimo ważnej umowy z Milanem do 2028 roku klub już teraz chce przedłużyć jego kontrakt. – Prowadzimy rozmowy, ale na razie nie mogę zdradzić szczegółów. Widzę siebie w Milanie aż do trzydziestki. To jeden z najpiękniejszych klubów na świecie – powiedział pomocnik.

Holender podkreślił, że jest zadowolony z awansu swojej reprezentacji do kolejnej fazy Ligi Narodów, ale teraz skupia się na nadchodzących wyzwaniach. – Musimy poprawić naszą formę w Serie A, ale jestem pewny siebie przed meczem z Juventusem – dodał.

Aktualnie Milan zajmuje siódme miejsce w tabeli Serie A z 18 punktami, tracąc osiem oczek do lidera, Napoli, ale ma jeden mecz zaległy. W sobotę na San Siro podejmie Juventus, co będzie istotnym spotkaniem w walce o mistrzostwo Włoch. Reijnders pozostaje optymistą. – Jeszcze nie jest za późno, by myśleć o scudetto. W tabeli wiele drużyn dzieli tylko kilka punktów. Milan się rozwija, a wyniki będą coraz lepsze – zaznaczył.

Reijnders dołączył do Milanu latem 2023 roku z AZ Alkmaar za 20,5 miliona euro i błyskawicznie stał się jednym z liderów drużyny. W obecnym sezonie zdobył cztery bramki i zaliczył trzy asysty w 14 meczach we wszystkich rozgrywkach. Obecnie jest wyceniany nawet na około 60 milionów euro.

