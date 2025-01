Milan nie ma wątpliwości ws. przyszłości Theo Hernandeza. To mu się należy

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Theo Hernandez

Theo Hernandez i Milan blisko porozumienia w sprawie nowego kontraktu

Theo Hernandez błysnął w meczu finałowym o Superpuchar Włoch, zdobywając gola z rzutu wolnego oraz asystując przy bramce Pulisica. Jednak jego wkład w sukces Milanu nie ograniczał się jedynie do statystyk – Francuz swoją postawą na boisku i poza nim znacząco wpłynął na zespół. To wielki powrót zawodnika, który na początku sezonu zmagał się z brakiem formy i wydawał się przygaszony.

Równolegle do jego powrotu na właściwe tory sportowe, intensyfikują się rozmowy w sprawie przedłużenia kontraktu Theo z Milanem. Obecna umowa obowiązuje do 2026 roku, ale obie strony pracują nad jej przedłużeniem do 2029 roku. Jak podają źródła zbliżone do klubu, negocjacje przebiegają w przyjaznej atmosferze i są bliskie finalizacji.

Milan jest gotowy na znaczną podwyżkę, oferując Theo Hernandezowi wzrost wynagrodzenia do poziomu 6–6,5 miliona euro rocznie. Chociaż obie strony nie podpisały jeszcze dokumentów, klub jest optymistycznie nastawiony i liczy na szybkie zamknięcie negocjacji.

Francuski obrońca, który stał się jednym z filarów drużyny, odgrywa kluczową rolę w planach Rossonerich. Optymizm klubu w sprawie podpisania nowej umowy pokazuje, jak bardzo Theo jest ceniony w Milanie mimo problematycznych ostatnich tygodni, które mogły nieco zaburzyć optykę patrzenia na jego przyszłość.

Zobacz również: Yamal zdecydowany ws. przyszłości. Piękne słowa o Barcelonie