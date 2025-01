Yamal zdecydowany ws. przyszłości. Piękne słowa o Barcelonie

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal zapowiedział przedłużenie kontraktu z Barceloną

Lamine Yamal, uznawany za jedną z największych nadziei FC Barcelony, nie pozostawia wątpliwości co do swojej przyszłości. W wywiadzie dla „CNN Sports Dubai” młody piłkarz jasno zadeklarował swoje plany: – Nie wiem, kiedy podpiszemy kontrakt, ale stanie się to wkrótce. Barca to klub mojego życia, chcę odnowić umowę i zostać tutaj jak najdłużej. Chcę grać w La Lidze i w Barcelonie. Tak, odnowię kontrakt – powiedział Yamal.

Obecna umowa Yamala obowiązuje do 2026 roku, jednak klub i jego agent, Jorge Mendes, od tygodni pracują nad jej przedłużeniem oraz poprawieniem warunków finansowych młodej gwiazdy.

Lamine Yamal opowiedział również o pracy z Hansi Flickiem, podkreślając, że niemiecki szkoleniowiec ma unikalny styl: – Flick to inny trener, z innym stylem gry. Staraliśmy się dostosować do jego wizji i myślę, że dobrze nam to wychodzi. W 2025 roku damy z siebie wszystko, aby zdobyć trofea. Chcemy, aby to był najlepszy rok w naszym życiu – zaznaczył.

Zapytany o cele drużyny, Yamal wskazał, że priorytetem jest zwycięstwo w La Liga: – Ligę wygrywa się z zespołami, z którymi wcześniej przegrywaliśmy. To kwestia koncentracji. Pokazaliśmy, że w kluczowych momentach jesteśmy najlepsi, i zamierzamy to kontynuować. Nie mam wątpliwości, że wygramy mistrzostwo – powiedział z przekonaniem.

Lamine podzielił się także swoimi inspiracjami, wskazując Neymara jako swojego największego idola: – Miałem pięć lat, kiedy zobaczyłem Neymara w Santosie, a dwa lata później widziałem go na żywo na Camp Nou. To było niesamowite. Oczywiście Messi też był wspaniały, ale Neymar był dla mnie kimś wyjątkowym. Zawsze był moim idolem, gwiazdą i legendą futbolu – wspominał młody zawodnik.