IMAGO / Marco Canoniero Na zdjęciu: Rafael Leao

Leao wrócił do treningów po kontuzji

Portugalczyk nie zagra jednak przeciwko Atalancie

Napastnik wróci do gry dopiero przeciwko Newcastle

Leao wróci dopiero na mecz z Newcastle

Rafael Leao wrócił w tym tygodniu do treningów z resztą piłkarzy Milanu, a testy wykazały, że po urazie nie ma już żadnego śladu. Media były przekonane, że Portugalczyk znajdzie się w składzie na sobotni mecz z Atalantą i być może pojawi się na placu gry w drugiej połowie spotkania.

Jednak Stefano Pioli i sztab medyczny zdecydowali, że najlepiej będzie pozwolić mu kontynuować treningi w Milanello i powrócić do pełnej formy przed kluczowym wyjazdem w Lidze Mistrzów do Newcastle. Dla Rossonerich to ostatnia szansa, by dać sobie możliwość występów w europejskich pucharach na wiosnę.

Leao kontuzji doznał w pierwszych minutach zremisowanego 2:2 meczu z Lecce rozegranym 11 listopada. Opuścił mecze z Borussią Dortmund, Fiorentiną i Frosinone, a także nie wziął udziału w zgrupowaniu reprezentacji.

