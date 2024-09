fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Milanu

Milan rozmawia z Maignanem i Hernandezem

Milan zakończył letnie okienko transferowe bez znaczących osłabień. Na San Siro udało się zatrzymać największe gwiazdy, czyli Rafaela Leao, Theo Hernandeza oraz Mike’a Maignana. Cała trójka regularnie jest łączona z przeprowadzkami do innych europejskich gigantów, a do ich umiejętności wzdychają chociażby Bayern Monachium, Paris Saint-Germain, Manchester City czy Manchester United. Rossoneri skupiają się teraz na kluczowych negocjacjach, które pozwolą związać im się z najlepszymi zawodnikami na kolejne lata.

Priorytetem w klubie jest przedłużenie kontraktów Maignana i Hernandeza. “La Gazzetta dello Sport” przekonuje, że znacznie bliżej do porozumienia jest francuski bramkarz, który miałby otrzymywać podobne pieniądze, co Leao. Milan nie złożył jeszcze oficjalnej oferty, ale takowa ma w niedalekiej przyszłości nadejść. Maignan jest uważany za czołowego bramkarza świata, a ponadto cechuje się imponującymi zdolnościami przywódczymi.

Nieco więcej znaków zapytań pojawia się w przypadku Hernandeza. Ostatnie miesiące nie są dla defensora szczególnie udane – wyraźnie obniżył loty, co pokazuje także na starcie sezonu 2024/2025. W Mediolanie trwa poważna debata na temat jego oczekiwań finansowych, które nie są współmierne z tym, co prezentuje na boisku. Jeden ze scenariuszy zakłada, że Milan nie będzie dążył do spełnienia jego żądań, co otwiera drogę do transferu do Bayernu Monachium.