Fonseca tłumaczy zamieszanie wokół Leao. Robi to dla dobra Milanu

Leao odstawiony na boczny tor w Milanie

Rafael Leao jest poza podstawowym składem już trzeci mecz z rzędu, mimo że Milan ma za sobą trudny okres, przegrywając dwa z ostatnich trzech spotkań w Serie A. Paulo Fonseca zaznacza, że wybór składu przeciwko Monzie to „jego wybór”, mająca na celu zachowanie świeżości na nadchodzący mecz z Realem Madryt. – Nie chcę wdawać się w szczegóły, ale to jest odpowiednie zestawienie na Monzę, przy jednoczesnym uwzględnieniu meczu z Realem – tłumaczy szkoleniowiec. Fonseca wyklucza jakikolwiek konflikt z zawodnikami, w tym z Leao, podkreślając, że decyzje kadrowe są podejmowane z myślą o dobru całego zespołu.

Po zawieszeniu do składu Milanu wracają Theo Hernandez i Tijjani Reijnders, co powinno wzmocnić formację po porażce z Napoli. Christian Pulisic, który zmagał się z objawami grypy, jest również gotowy do gry, co może stanowić dodatkowy atut. Rossoneri muszą skupić się na rywalizacji w Lidze Mistrzów, bowiem znajdują się dopiero na 25. pozycji, która nie daje awansu do fazy pucharowej, a w kolejnym starciu przeciwko Realowi o punkty będzie niezwykle trudno.

Milan zmaga się w tym sezonie z brakiem wygranych na wyjazdach, co Fonseca uznaje za problem wymagający poprawy. Choć ich zwycięstwo nad Interem miało miejsce na San Siro, to było to de facto spotkanie domowe, jako że oba kluby dzielą ten stadion. Milan wyraźnie potrzebuje poprawy wyników.