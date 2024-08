Juventus może przywrócić ważnego zawodnika do pierwszego składu

Juventus poważnie rozważa ponowne włączenie Westona McKenniego do pierwszego zespołu. Amerykański pomocnik może zaakceptować ofertę przedłużenia kontraktu, co otworzyłoby mu drogę do powrotu na boisko już w pierwszym meczu Serie A przeciwko Como.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik, Weston McKennie

Juventus rozważa powrót Westona McKenniego do pierwszego zespołu

Weston McKennie, który obecnie trenuje oddzielnie od reszty zespołu, może niebawem dołączyć do pierwszej drużyny Juventusu. “La Gazzetta dello Sport” poinformowała, że Stara Dama rozważa taką możliwość po niedawnym spotkaniu zawodnika z Thiago Mottą, które przekonało McKenniego do rozważenia przedłużenia kontraktu. Informacje te zostały potwierdzone także przez inne źródła, w tym eksperta transferowego Matteo Moretto.

Obecny kontrakt McKenniego, wart 2,5 miliona euro rocznie, wygasa w czerwcu 2025 roku. Wcześniej, kilka miesięcy temu, piłkarz miał zażądać nowego kontraktu opiewającego na 4 miliony euro rocznie, co spotkało się z negatywną reakcją klubu, zwłaszcza po odrzuceniu przez Amerykanina oferty transferu do Aston Villi, gdzie mógłby zarobić 5 milionów euro rocznie.

Jednakże, po ostatnim spotkaniu z Mottą, McKennie jest skłonny przemyśleć swoje oczekiwania finansowe i rozważyć przedłużenie kontraktu na warunkach bardziej zbliżonych do potrzeb klubu. Jeśli negocjacje zakończą się sukcesem, McKennie może już wkrótce wrócić do pierwszego składu Juventusu, a jego obecność na ławce rezerwowych podczas poniedziałkowego meczu z Como staje się coraz bardziej prawdopodobna. W obliczu wielu problemów kadrowych i transferowych, przywrócenie go do pierwszego składu może okazać się korzystne dla obu stron.

