Mazzarri zadowolony pomimo porażki. “Grając tak, możemy złapać serię dobrych wyników” Źródło: Football Italia Paweł Paczocha SSC Napoli przegrało z Juventusem FC (0:1) i oddaliło się na 12 punktów od szczytu tabeli. Walter Mazzarri uważa jednak, że jego zespół miał pecha. Trener był też zadowolony z gry podopiecznych.

Foto Fabio Ferrari/LaPresse 8 Dicembre 2023 - Torino, Italia - calcio - Juventus vs Napoli - Campionato italiano di calcio Serie A TIM 2023/2024 - Juventus Stadium. Nella foto:Mazzarri December 8, 2023 Turin, Italy - sport, calcio -Juventus vs Napoli - Italian Serie A Football Championship 2023/2024 - Juventus Stadium. In the pic:Mazzarri PUBLICATIONxNOTxINxITAxFRAxCHN Copyright: xFabioxFerrari/LaPressex Na zdjęciu: Walter Mazzarri