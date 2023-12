IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Max Allegri i Federico Gatti

Juventus okazał się lepszy w hicie Serie A od Napoli (1:0). Zwycięstwo zapewnił po raz drugi z rzędu Federico Gatti

To zwycięstwo umacnia Starą Damę w ścisłej czołówce tabeli

Mimo tego Massimiliano Allegri zachowuje spokój w kontekście walki o tytuł

“Nie ma sensu w spekulowaniu o tym, co mogłoby się zdarzyć”

Juventus FC w miniony piątek po raz kolejny pokazał, że wrócił na odpowiednie tory. Stara Dama zagrała mocno wyrachowane spotkanie i pokonała SSC Napoli (1:0). Mistrzowie Włoch mieli swoje szanse, ale świetnie spisywał się Wojciech Szczęsny, a zwycięstwo zapewnił obrońca, Federico Gatti. Co ciekawe, przed tygodniem Włoch również strzelił bramkę na wagę trzech punktów przeciwko Monzie.

Triumf w hicie oznacza, że turyńczycy uzbierali 36 punktów. Inter Mediolan ma o oczko mniej, ale dopiero w sobotę zagra z Udinese Calcio.

– Wygrywanie jest bardzo istotne, bo teraz Napoli traci już 12 punktów. To świetny wynik. By marzyć o tytule, musimy poprawiać się krok po kroku. Zwłaszcza, gdy popełniamy za dużo błędów. Dobrze sprawiliśmy się w pierwszej połowie. Często zmienialiśmy strony, a w trudnych momentach zespół przypominał blok granitu. Napoli często było przy piłce, to prawda. Nie mieli jednak wielkich okazji, a my pokazaliśmy odpowiedniego ducha – mówił po ostatnim gwizdku Massimiliano Allegri. – Może w szatni mówimy o tym, że naszą ambicją jest sięgnięcie po scudetto. Do tego musisz mieć jednak wyniki. Nie ma sensu w mówieniu o tym, co mogłoby się wydarzyć. Musimy skupiać się na tym, co dzieje się naprawdę. Im częściej będziemy grać w ten sposób [co z Napoli – przyp. PP], tym szybciej oddalimy się od piątego miejsca i będziemy mogli nadążyć za liderami, którzy obecnie są najsilniejsi w lidze – dodał.

Teraz Stara Dama ma niemal tydzień wolnego. Dopiero w piątek zmierzy się na wyjeździe z Genoą w ramach 16. kolejki Serie A.

