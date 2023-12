Imago / Fabrizio Andrea Bertani Na zdjęciu: Max Allegri

Juventus w 15. kolejce Serie A zmierzy się na własnym stadionie z Napoli

Max Allegri chce, aby w połowie sezonu Juventus miał więcej niż 38 punktów

Szkoleniowiec “Starej Damy” przyznał, że presja to nieodłączny element futbolu

Juventus bliski zrealizowania celu

Juventus uważany jest w tym sezonie za jedynego rywala Interu do walki o mistrzostwo kraju. Podopieczni Massimiliano Allegriego mimo stylu, który jest dość mocno krytykowany, już dawno nie schodzili z boiska pokonani. “Stara Dama” od 9 spotkań kontynuuję passę meczów bez porażki. W starciu z Napoli liczy na podtrzymanie tej serii.

Przed meczem opiekun “Bianconeri” tradycyjnie odpowiadał na pytania dziennikarzy związane z kluczowym pojedynkiem w Serie A. 56-letni trener mówił między innymi o znaczeniu najbliższego meczu, zmarnowanej jedenastce Vlahovicia, a także o presji, która mu towarzyszy w Turynie.

– To będzie mecz o 6 punktów. Pozostało nam 5 spotkań do końca pierwszej części sezonu i nie będą to łatwe mecze. Naszym celem jest mieć więcej punktów w tabeli w połowie kampanii. Rok temu mieliśmy na tym etapie 38 punktów. Teraz już mamy 33 i mam nadzieję, że uda nam się ten cel zrealizować – mówił Allegri.

– Vlahović jest w dobrej formie. Co do rzutu karnego, to jedenastkę zmarnować możesz tylko wtedy, gdy zdecydujesz się do niej podejść – powiedział.

– Morale w zespole są fantastyczne. Zwycięstwo z Monzą sprawiło, że ludzie byli podekscytowani. Póki będziemy skoncentrowani na osiągnięciu celu, to wszystko będzie dobrze – podkreślił.

– Presja jest nieodłącznym elementem futbolu, ale musimy pamiętać, że sezon nie kończy się jutro. Przed nami wciąż długa droga – dodał Włoch.