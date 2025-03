Insidefoto / Alamy Na zdjęciu: Mathias Olivera

Oficjalnie: Mathias Olivera przedłużył kontrakt z SSC Napoli

SSC Napoli poinformowało za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o przedłużeniu umowy z jednym z kluczowych zawodników zespołu Błękitnych. We wtorkowe przedpołudnie nowy kontrakt z włoskim klubem podpisał bowiem Mathias Olivera. 27-letni lewy obrońca związał się z drużyną Azzurrich do 30 czerwca 2030 roku i najprawdopodobniej otrzymał podwyżkę wynagrodzenia. Zatrzymanie bocznego defensora na dłużej to świetna wiadomość dla trenera neapolitańskiej ekipy – Antonio Conte.

26-krotny reprezentant Urugwaju jest bowiem czołowym piłkarzem zespołu prowadzonego przez włoskiego szkoleniowca. W obecnym sezonie wahadłowy rozegrał 22 spotkania i zanotował 2 asysty, spędzając na boisku prawie 1600 minut. Mierzący 185 centymetrów zawodnik zazwyczaj wybiega w podstawowym składzie SSC Napoli, o ile nie musi pauzować z powodu jakiegoś urazu. Mathias Olivera przywdziewa koszulkę włoskiego klubu od lipca 2022 roku, gdy trafił pod Wezuwiusz za 16,5 miliona euro z Getafe.

Arkadiusz Milik jak Yeti. Co się z nim dzieje? [WIDEO]

Warto dodać, że urugwajski obrońca może pochwalić się wygraniem scudetto, po które sięgnął wraz z SSC Napoli w kampanii 2022/2023. Ten triumf jest dotychczas największym sukcesem w karierze bocznego defensora. Niewykluczone, że w przyszłości wahadłowemu ponownie uda się zdobyć mistrzostwo Włoch. Fachowy serwis “Transfermarkt” szacuje wartość rynkową wychowanka macierzystego Club Nacional na około 18 milionów euro.