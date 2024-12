Zuma Press/Alam Na zdjęciu: Mateusz Wieteska

Mateusz Wieteska w zimie opuści Cagliari

Mateusz Wieteska jeszcze jakiś czas temu mógł liczyć na stałe miejsce wśród graczy powołanych na mecze reprezentacji Polski. Czasami nawet grywał w linii defensywnej Biało-Czerwonych. W ostatnim czasie jednak zdecydowanie oddalił się od kadry. Ostatni mecz rozegrał w narodowych barwach w listopadzie 2023 roku. W sumie na koncie ma cztery występy w kadrze.

Spowodowane to było jednak brakiem gry w klubie. Po transferze i odejściu z Francji do Włoch, a konkretnie do Cagliari Calcio, 27-letni środkowy obrońca kompletnie przepadł. Na początku dostawał jeszcze swoje szanse, ale z czasem było ich coraz mniej. W tym sezonie rozegrał raptem pięć meczów, co przełożyło się na nieco ponad 300 minut. W sumie w zespole z Włoch wystąpił 26 razy i wiele wskazuje na to, że kolejnych gier nie będzie.

Według informacji przekazanych przez Nicolo Schire, cenionego dziennikarz z Włoch, Wieteska w zimie odejdzie z Cagliari Calcio. Wcześniej media łączy Polaka z transferem do Realu Valladolid w Hiszpanii. We Włoszech kontrakt reprezentanta Polski obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Serwis “Transfermarkt” wycenia byłego gracza Legii Warszawa na 2,2 miliona euro.

