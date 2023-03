18-letni Polak zadebiutował w Romie. Media wróżą mu znakomitą karierę

PressFocus Na zdjęciu: Jordan Majchrzak

Majchrzak jest wypożyczony z Legii do Romy

18-latek zadebiutował w meczu z Sassuolo

Napastnikowi media wróżą znakomitą karierę

Majchrzak zadebiutował w Romie

Jordan Majchrzak nigdy nie wystąpił na najwyższych poziomach rozgrywkowych w Polsce. Na swoim koncie ma jedynie trzynaście występów w 3. lidze w zespole rezerw Legii Warszawa. Oprócz tego jedynie kilkukrotnie uczestniczył w treningach pierwszego zespołu.

18-latek został wypożyczony we wrześniu ubiegłego roku z Legii Warszawa za 100 tysięcy euro. Majchrzak nie grał zbyt wiele w zespole U19 giallorossich, ale mimo to otrzymał szansę debiutu w pierwszej drużynie na poziomie Serie A. W niedzielę napastnik wszedł na ostatnie 13 minut meczu AS Romy z Sassuolo, które zakończyło się porażką rzymian 3:4. Został piątym Polakiem, który wystąpił w Romie.

– Majchrzak to młody talent urodzony w 2004 roku, który już zdążył zadziwić Jose Mourinho. Jego kariera została już wytyczona. Otrzymał swoje pierwsze powołanie od portugalskiego trenera w środę na mecz z Bolonią, bez debiutu, ale zaczął smakować atmosferę Stadio Olimpico – pisze o Polaku serwis ilromanista.eu.

– W Polsce uchodzi za człowieka, który jest skazany na wielką karierę. Pierwsze kroki stawiał w drużynie rezerw Legii Warszawa – dodaje z kolei serwis Goal.com.

Zobacz również: Włosi ocenili występ Zalewskiego. “Mógł rozpętać burzę”