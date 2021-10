Napoli po siedmiu kolejkach Serie A ma na swoim koncie komplet punktów i prowadzi w lidze. W tym czasie straciło tylko trzy gole, co robi wrażenie i zawsze jest istotne w kontekście walki o mistrzostwo. Piotr Dumanowski i Dominik Guziak z Eleven Sports w tekście na Seriea.pl tłumaczą, skąd się wziął tak dobry start ekipy z Neapolu i rozważają, na co stać ten zespół.

SSC Napoli jest rewelacją Serie A. Pewnie i zasłużenie prowadzi w lidze włoskiej

Ojcem tego stanu rzeczy jest trener Luciano Spalletti, pod którego wodzą drużyna spisuje się na razie bez zarzutów

Wyzwaniem dla Napoli będzie pierwszy większy kryzys – uważają Dumanowski i Guziak

SSC Napoli – lider nieprzypadkowy

Tabela Serie A jasno pokazuje, kto nie przespał okresu przygotowawczego do sezonu. SSC Napoli ma komplet punktów po siedmiu kolejkach. Tak rewelacyjny start może napawać optymizmem kibiców klubu i pozwalać myśleć nawet o Scudetto. Co ciekawe, na południu Włoch, które słynie raczej z rozgrzanych głów, zachowują tym razem spokój. Na razie głośno się nie mówi o tym celu, ponieważ na papierze Napoli nie wygląda aż tak mocno jak główni rywale do tytułu.

Luciano Spalletti zanotował świetny start, ale Dumanowski i Guziak przypominają, że w przeszłości podobną serię miał z Interem Mediolan. Po 16 kolejkach był niepokonany (12 zwycięstw i cztery remisy) i prowadził w Serie A. Potem jednak przyszła czarna seria bez wygranej i marzenia o tytule rozpłynęły się. Analogicznie było z Romą pod wodzą Rudiego Garcii. Dziesięć zwycięstw w dziesięciu pierwszych meczach, a potem cztery remisy i strata pozycji lidera na rzecz Juventusu, którego rzymianie nie byli już w stanie dogonić.

Według komentatorów Eleven Sports Napoli nie zdobędzie tytułu, bo zwykle ma problemy na ostatniej prostej. Jest jednak mocnym kandydatem do TOP 4, które gwarantuje udział w fazie grupowej Ligi Mistrzów.

Więcej na temat Napoli, formy tego klubu i szans na Scudetto w tekście “Spokój w krainie gorących głów. O co w tym sezonie gra SSC Napoli?” na Seriea.pl.