Lazio oficjalnie pozyskuje holenderskiego napastnika

Lazio Rzym ogłosiło dzisiaj podpisanie kontraktu z Tijjanim Noslinem, który przyszedł z Hellasu Verona za kwotę 15 milionów euro. Napastnik związał się z klubem do 2029 roku.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Tijjani Noslin

Tijjani Noslin zasilił Lazio

Lazio Rzym po zajęciu siódmej pozycji w Serie A w sezonie 2023/24 awansowało do fazy grupowej Ligi Europy. W niedzielne popołudnie klub ze stolicy Włoch ogłosił, że pozyskał Tijaniego Noslina. Holender rundę wiosenną spędził w Hellasie Verona i szybko przyciągnął uwagę silniejszych drużyn na Półwyspie Apenińskim.

24-letni snajper złożył podpis pod pięcioletnim kontraktem. Noslin będzie zarabiał 1,5 miliona euro na sezon na Stadio Olimpico. Dołączył do Werony z holenderskiej Fortuny Sittard za 3 miliony euro w styczniu tego roku. Jego wartość gwałtownie wzrosła po udanych pierwszych sześciu miesiącach w Serie A, w trakcie których strzelił pięć goli i zaliczył cztery asysty w 17 meczach.

Noslin był również łączony z potencjalnym transferem do Manchesteru United, co pokazuje rosnącą wartość zawodnika. Teraz ponownie spotka się z byłym trenerem Hellasu, a więc Marco Baronim, który został zatrudniony przez Lazio.

To nie koniec transferów na linii Lazio – Hellas. Rzymianie są blisko pozyskania Juana Cabali. 23-letniego lewego obrońcy z Kolumbii. Jego transfer ma odbyć się na zasadzie wypożyczenia z obowiązkiem wykupu. Wcześniej do klubu przybył Matteo Guendouzi po okresie wypożyczenia do Olympique’u Marsylia.