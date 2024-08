Obrońca Lazio ucierpiał w wypadku samochodowym

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Mattia Zaccagni, Luca Pellegrini

Pellegrini miał wypadek samochodowy

Luca Pellegrini, były zawodnik Romy i Juventusu, został poszkodowany w wypadku drogowym, który miał miejsce w piątek rano. Klub poinformował, że 25-letni obrońca doznał kilku skaleczeń oraz stłuczeń na prawej nodze. Piłkarz rozpoczął już leczenie i obecnie odpoczywa w swoim domu.

Lazio zapewniło, że Pellegrini będzie codziennie monitorowany przez klubowych lekarzy, a za kilka dni przejdzie kolejne badania medyczne. Z powodu odniesionych obrażeń, zawodnik nie weźmie udziału w sobotnim meczu z Udinese w Serie A. Nie wiadomo również, czy będzie gotowy do gry na przyszłotygodniowy mecz z Milanem na Stadio Olimpico, a zaraz po nim nadchodzi przerwa reprezentacyjna.

Trener Lazio, Marco Baroni, podczas piątkowej konferencji prasowej życzył Pellegriniemu szybkiego powrotu do zdrowia. – Życzymy Luce szybkiego powrotu do pełni sił. Na szczęście czuje się dobrze, co było naszym największym zmartwieniem. Każdy dzień jest teraz na wagę złota – powiedział Baroni.

Obecność Pellegriniego w nadchodzących meczach pozostaje niepewna, ale najważniejsze jest, że zawodnik nie doznał poważniejszych obrażeń i wraca do zdrowia pod opieką specjalistów.

Zobacz również: Juventus w końcu doczeka się transferu Koopmeinersa. Podano datę