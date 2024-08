Juventus w końcu doczeka się transferu Koopmeinersa. Podano datę

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Teun Koopmeiners

Juventus coraz bliższy transferu Koopmeinersa

Teun Koopmeiners od pewnego czasu nie trenuje z drużyną Atalanty, co tylko potwierdza spekulacje o jego możliwym transferze do Juventusu. Klub z Turynu intensywnie pracuje nad sfinalizowaniem tej transakcji, mimo że Atalanta nie wyraziła jeszcze oficjalnej zgody na sprzedaż Holendra. Włoskie media, w tym “Gazzetta dello Sport” i “Tuttosport”, podają, że Koopmeiners nie dołączy do Juventusu przed najbliższym meczem Atalanty z Hellas Verona, ale jego przejście do “Starej Damy” wydaje się coraz bardziej pewne.

Juventus jest gotowy zapłacić za Teuna Koopmeinersa 50 milionów euro, a dodatkowo zaoferować Atalancie od 6 do 7 milionów euro w formie bonusów. To oznacza, że kwota transferu niemal wyrówna oczekiwania klubu z Bergamo, który wycenia swojego zawodnika na 60 milionów euro. Bianconeri nie mają żadnego alternatywnego planu i skupiają się wyłącznie na pozyskaniu Koopmeinersa jako kluczowego wzmocnienia swojej linii pomocy w tym letnim okienku transferowym. Transfer ma zostać zrealizowany pod koniec przyszłego tygodnia.

Oprócz negocjacji w sprawie Koopmeinersa, Juventus planuje również wzmocnienie ofensywy poprzez zakup skrzydłowego. Na liście życzeń turyńskiego klubu znajdują się tacy zawodnicy jak Nico Gonzalez, Jadon Sancho czy Francisco Conceicao. Stara Dama zamierza do końca okienka transferowego, które zamyka się 30 sierpnia, przeprowadzić przynajmniej jedno z tych wzmocnień, aby zwiększyć swoje szanse w walce o tytuł mistrza Włoch.