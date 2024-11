Vlahović walczy z czasem. Juventus liczy na cud przed meczem Ligi Mistrzów

ANP / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahovic

Juventus czeka na powrót Vlahovicia

Dusan Vlahovic to najlepszy strzelec Juventusu w tym sezonie, ale wciąż nie wrócił do pełnych treningów. W poniedziałek rano napastnik trenował indywidualnie w Continassie, a klub nie potwierdził jeszcze jego gotowości na środowy mecz. Kontuzja mięśniowa, której doznał podczas występów w reprezentacji Serbii, uniemożliwiła mu udział w sobotnim meczu Serie A przeciwko Milanowi.

Trener Thiago Motta przyznał w zeszłym tygodniu, że nie jest pewien, czy Vlahovic zdąży dojść do formy na starcie z Aston Villą. Sytuacja Serba pozostaje jednym z najważniejszych tematów przed meczem, który ma kluczowe znaczenie dla układu tabeli Ligi Mistrzów.

Juventus, który zdobył siedem punktów w czterech dotychczasowych meczach fazy ligowej, stanie w środę przed trudnym zadaniem. Aston Villa dotychczas zdobyła dziewięć punktów, a na własnym stadionie jest bardzo groźna. Trenerzy Juventusu planują jeszcze poranny trening we wtorek którego pierwsze 15 minut będzie otwarte dla mediów. Jednak pytanie o gotowość Vlahovicia do gry pozostaje bez odpowiedzi.

Z dziewięcioma bramkami w 16 meczach we wszystkich rozgrywkach Dusan Vlahovic jest niekwestionowaną gwiazdą ofensywy Juventusu. Jego brak w składzie to spore osłabienie dla Bianconerich, co pokazał już sobotni mecz z Milanem w Serie A. Stara Dama pozbawiona Serba była bezzębna w ofensywie na San Siro.

