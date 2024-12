Napoli przedłuży kontrakt z gwiazdą. Niespodziewany zwrot w sprawie napastnika

SSC Napoli i Chwicza Kwaracchelia są o krok od porozumienia w sprawie nowego kontraktu. Według włoskiego dziennika "Corriere dello Sport", gruziński piłkarz przedłuży umowę do 2029 roku.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Aurelio De Laurentiis

Rozmowy Napoli i Kwaracchelii na ostatniej prostej

Chwicza Kwaracchelia od dłuższego czasu znajduje się w centrum spekulacji transferowych, a jego przyszłość w SSC Napoli miała być coraz bardziej niepewna. Gruziński skrzydłowy trafił na listy życzeń wielu topowych klubów, w tym Barcelony, Manchesteru City oraz Manchesteru United.

Okazuje się, że długie negocjacje w końcu zmierzają ku pozytywnemu rozwiązaniu dla włoskiego klubu. Gruziński napastnik prawdopodobnie pozostanie na Stadio Diego Maradona na dłużej. Obie strony zbliżają się do finalizacji umowy, co dla klubu jest ważnym krokiem w budowaniu przyszłości drużyny.

W ubiegłym sezonie rozmowy w sprawie nowego kontraktu 23-latka utknęły w martwym punkcie, kiedy odrzucił on pierwszą ofertę. Według informacji “Corriere dello Sport”, Napoli zbliża się do porozumienia w kwestii nowego kontraktu, który miałby obejmować znaczną podwyżkę pensji oraz klauzulę wykupu.

Doniesienia wskazują, że reprezentant Gruzji przedłuży kontrakt z Napoli do połowy 2029 roku, a jego pensja wzrośnie do około 5,5 miliona euro za sezon. Dodatkowo, gracz mógłby zarobić dodatkowe 1,5 miliona euro rocznie w postaci bonusów. Przypomnijmy, iż obecna Kwaracchelii umowa wygasa wraz z końcem sezonu 2026/2027. W tej kampanii zdobył pięć bramek w 16 meczach we wszystkich rozgrywkach.