Joakim Maehle w ostatnim wywiadzie zaatakował Gian Piero Gasperiniego

Słowa byłego piłkarza Atalanty wywołały sporą dyskusję

Jednak w obronie trenera “La Dei” stanął Dejan Kulusevski

Dejan Kulusevski staje w obronie Gian Piero Gasperiniego

Joakim Maehle w ostatnich dniach udzielił mocnego wywiadu portalowi “Tipsblade”. W bardzo ostrych słowach wypowiedział się tam Duńczyk o Gian Piero Gasperinim, trenerze Atalanty Bergamo. Do wypowiedzi Duńczyka w mediach społecznościowych odniósł się inny były piłkarz “La Dei”, Merih Demiral, który napisał, że wszystko, co powiedział wahadłowy, jest prawdą.

Mało kto się spodziewał, że wyjdzie ktoś spoza środowiska Atalanty Bergamo i stanie w obronie Gian Piero Gasperiniego. A jednak tak się stało i zrobił to zawodnik, który był częścią “La Dei” jeszcze jako nastolatek. Mowa o Dejanie Kulusevskim, który w rozmowie z “Fotbollskanalen” wspomina współpracę z 65-latkiem.

– Uważam, że każdy piłkarz powinien dostać szansę trenowania u Gasperiniego. To fantastyczny szkoleniowiec, który jest naprawdę bardzo dobry. Pochodzi on ze starej szkoły. Każdego dnia jest ciężko, musisz być gotowy i robić dokładnie to, co mówi – zaczął piłkarz Tottenhamu.

– Oczywiście przebywanie z nim na co dzień jest trudne psychicznie. Jednak dla młodego zawodnika nie ma nikogo lepszego od niego. Praca z Gasperinim jest też wyczerpująca fizycznie, a sesje treningowe są niezwykle trudne. Myślę, że chłopaki w zeszłym roku mieli podwójną sesję treningową codziennie, a to naprawdę trudne zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Ale jeśli ci się to uda, sprawi, że staniesz się znacznie lepszym piłkarzem – kontynuował Szwed.

– Gasperini pomógł mi spojrzeć na piłkarski świat, gdy miałem 16 lat. W ten sposób mi bardzo pomógł. Również fizycznie. Byłem naprawdę znakomicie przygotowany. Gdy teraz o tym pomyślę, stwierdzam, że to był fantastyczny czas – zakończył Kulusevski.

Przypomnijmy, że niebawem z drużyną z Bergamo zmierzy się Raków Częstochowa, który awansował do fazy grupowej Ligi Europy. Mistrzowie Polski podejmą Atalantę 21 września w 1. kolejce.