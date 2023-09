Były obrońca Atalanty Merih Demiral potwierdza to, co Joakim Maehle powiedział o „niemal dyktatorskim podejściu” Gian Piero Gasperiniego w Bergamo. - To wszystko prawda - przyznał turecki obrońca.

IMAGO / Giuseppe Maffia Na zdjęciu: Merih Demiral

Demiral zgodził się ze słowami Maehle

Duńczyk ostro wypowiedział się na temat Gasperiniego

Teraz Demiral zapowiada kolejny wywiad

Demiral potwierdza słowa Maehle o Gasperinim i zapowiada wywiad

Na początku tygodnia Maehle trafił na pierwsze strony gazet, gdy podczas konferencji prasowej zorganizowanej przy okazji zgrupowania reprezentacji Danii ostro skrytykował trenera Atalanty Gian Piero Gasperiniego mówiąc, że w Bergamo „nie ma żadnej wolności” i że włoski szkoleniowiec nie chciał, aby on i jego rodak Rasmus Hojlund, obecnie grający w Manchesterze United, jeździli razem na treningi.

Demiral potwierdził w mediach społecznościowych to, co powiedział jego były kolega z drużyny. Reprezentant Turcji skomentował post, w którym znajdował się link do artykułu w serwisie Goal.com. – To wszystko prawda.

Tutto e vero💯👏🏼 — Merih Demiral (@Merihdemiral) September 5, 2023

Demiral w osobnym poście zapowiedział też kolejną rozmowę. – Wkrótce dowiecie się wszystkich faktów, poczekajcie na rozmowę.

Imparerai presto tutti i fatti. Aspetta l’intervista. https://t.co/1tjQzhmt3K — Merih Demiral (@Merihdemiral) September 5, 2023

Atalanta jest pierwszym rywalem Rakowa w tegorocznej fazie grupowej Ligi Europy. Mecz 1. kolejki w Bergamo odbędzie się 21 września.

