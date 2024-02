Yann Sommer opuści niedzielny mecz Interu Mediolan z Lecce z powodu choroby, donosi Sky Sports Italia. Najprawdopodobniej zastąpi go Emil Audero, dla którego będzie to debiut w barwach Nerazzurrich w Serie A.

IMAGO / Marco Canoniero Na zdjęciu: Yann Sommer

Sommer nie zagra z Lecce

Szwajcar zachorował i nie jest w stanie wystąpić

Zastąpi go Audero, który zadebiutuje w Serie A w Interze

W ciągu ostatnich kilku dni pojawiły się obawy dotyczące występu Yanna Sommera w starciu z Lecce. Ostatecznie zdaniem Sky Sport szwajcarski bramkarz Interu Mediolan nie zagra w niedzielnym pojedynku. Sommer z powodu choroby został odesłany do domu, aby na spokojnie wrócił do pełni sił. To kolejne spore osłabienie drużyny Inzaghiego. Już wcześniej było wiadomo, że nie wystąpi Marcus Thuram.

Wszystko wskazuje zatem, że między słupkami Interu zobaczymy Emila Audero. Włoski bramkarz indonezyjskiego pochodzenia dołączył do Nerazzurrich w sierpniu, ale nie miał okazji wystąpić w meczu Serie A.

Rozegrał natomiast dwa spotkania w barwach Interu. Jedno w Lidze Mistrzów przeciwko Benfice Lizbona, które zakończyło się wynikiem 3:3, a drugie z Bolonią w Pucharze Włoch. Nerazzurri przegrali to starcie po dogrywce 1:2.

