Vlahović spotkał się z agentem, Milik może nie wrócić do składu. Juventus ma problem

Dusan Vlahović spotkał się ze swoim agentem, Darko Risticiem, co wywołało falę spekulacji na temat jego przyszłości w Juventusie. Czy serbski napastnik szykuje się do kolejnego kroku w karierze? Zastanawia się "Calciomercato".

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahovic

Juventus musi znaleźć nowego napastnika

Dusan Vlahović odbył niedawno spotkanie ze swoim agentem, które zostało uwiecznione w mediach społecznościowych. Choć wielu oczekiwało przełomowych informacji, na razie nie pojawiły się żadne konkretne wiadomości. Zarówno zawodnik, jak i Juventus potrzebują więcej czasu, aby zdecydować o przyszłości. Wiadomo jedynie, że planują usiąść do stołu negocjacyjnego przed końcem 2024 roku.

Spotkanie odbyło się podczas biznesowego lunchu w Turynie, z dala od ciekawskich oczu. Serbski napastnik jest obecnie skupiony na trwającym sezonie, a jego celem jest dominacja w Serie A oraz sukcesy w Europie. Relacje z trenerem Thiago Mottą są znakomite, a Vlahović cieszy się niezachwianą pozycją w zespole, mimo braku realnej konkurencji na swojej pozycji.

A co z Arkiem Milikiem? Czas powrotu polskiego napastnika na boisko pozostaje nieznany. Milik przechodzi rehabilitację poza Turynem, a za około 40 dni minie okres dwóch miesięcy przewidziany na jego powrót. Nie ma jednak pewności, czy zobaczymy go ponownie w barwach Juventusu.

Klub czeka na informacje o stanie zdrowia Milika, aby podjąć decyzje dotyczące przyszłości ataku. Jeśli Polak wróci do pełni formy, może ponownie włączyć się do rywalizacji o miejsce w składzie. Istnieje też możliwość transferu, co pomogłoby Juventusowi w pozyskaniu młodego, ambitnego napastnika. Taki zawodnik mógłby stanowić konkurencję dla Vlahovicia, który obecnie jest jedynym pewnym punktem w ataku “Starej Damy”.

