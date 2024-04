Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Matias Soule

Matias Soule marzy o grze w Realu Madryt

Matias Soule w bieżącym sezonie jest wypożyczony z Juventusu do Frosinone. Skrzydłowy ma za sobą wspaniałe miesiące, w których imponował na boiskach Serie A. Znakomity sezon w wykonaniu 20-latka rozpoczął dywagacje na temat walki o wyjściowy skład Starej Damy w przyszłej kampanii.

Jednak przyszłość Soule w Turynie wcale nie jest aż tak pewna. Zawodnik w rozmowie ze stacją ESPN przyznał, że choć toczą się rozmowy, to wciąż nie wie, co będzie dalej. Ponadto Matias Soule zdobył się na szczere wyznanie i zdradził, że pewnego dnia chciałby dołączyć do Realu Madryt.

– Moim marzeniem jest dołączenie pewnego dnia do Realu Madryt. To byłoby niesamowite – powiedział Soule w rozmowie z ESPN.

– Moja przyszłość? Rozmawiam z Juventusem, ale nie wiem, co się stanie. W poprzednim sezonie nie było dla mnie miejsca, więc zgodziłem się na wypożyczenie do Frosinone – dodał Argentyńczyk.

Matias Soule w tym sezonie rozegrał 28 spotkań w Serie A, w których strzelił 10 goli i zaliczył 3 asysty. Wartość rynkowa piłkarza wynosi 25 milionów euro. Kontrakt ze Starą Damą obowiązuje do czerwca 2026 roku.