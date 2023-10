IMAGO / Gribaudi/ImagePhoto Na zdjęciu: Milan Djurić oraz Adrien Rabiot

Juventus w sobotni wieczór podejmował na własnym obiekcie Hellas Verona

Spotkanie ostatecznie zakończyło się wygraną gospodarzy 1:0

Dwa trafienia Moise Keana zostały anulowane przez VAR

Serie A. Juventus remisuje z Hellasem Verona

W pierwszej części spotkania pomiędzy Juventusem a Hellasem Verona nie obejrzeliśmy goli. Co prawda, Moise Kean zdołał zapakować piłkę do siatki, jednak trafienie włoskiego napastnika zostało anulowane przez centymetrowy spalony. Tuż przed przerwą to goście mogli zdobyć bramkę, bowiem Federico Bonazzoli oddał groźny strzał na bramkę, jednak dobrą interwencją popisał się Wojciech Szczęsny.

W 53. minucie Allianz Stadium eksplodowało z radości, bowiem Moise Kean umieścił futbolówkę w siatce, ale trafienie włoskiego napastnika zostało znów anulowane po interwencji wozu VAR. W 69. minucie Federico Chiesa mógł uszczęśliwić fanów “Bianconerich”, jednak w dogodnej sytuacji uderzył wprost w defensora Hellasu. Tuż przed końcem meczu włoski skrzydłowy ponownie stanął przed dobrą okazją na zdobycie bramki, ale piłka po jego strzale nieznacznie minęła słupek. W doliczonym czasie gry Juventus przechylił szale zwycięstwa na swoją korzyść. Andrea Cambiaso najlepiej odnalazł się w zamieszaniu w polu karnym i wpakował piłkę do własnej bramki. W tej akcji kompletnie nie popisał się Paweł Dawidowicz, który zaliczył ogrimny kiks podczas interwencji w defensywie.

Juventus – Hellas Verona 1:0

Cambiaso (90+6′)