Juventus FC w meczu 27. kolejki Serie A zmierzy się na wyjeździe z Cagliari Calcio. Tymczasem przed tym starciem szkoleniowiec Starej Damy przekonywał, że odpadnięcie z rozgrywek Ligi Mistrzów nie jest zakończeniem sezonu dla Starej Damy.

Sezon dla Juve jeszcze się skończył

Juventus FC aktualnie ma 10 punktów straty do pierwszego Interu Mediolan. Perspektywa obronienia mistrzostwa Włoch oddala się jednak od ekipy z Turynu. – Drużyna otrzymała ostatnio mocny cios, ale wznowiliśmy treningi i mamy jasno określoną drogą dalszego rozwoju – przekonywał Andrea Pirlo na konferencji prasowej cytowanej przez Football Italia.

– Cagliari to ekipa, w której ostatnio doszło do zmiany trenera. Natychmiast przyniosło to impuls w postaci lepszych wyników drużyny. Musimy zatem rozegrać dobry mecz, aby móc odnieść sukces w rywalizacji z Cagliari – kontynuował Włoch.

Trener Juve nie przywiązuje większej uwag do plotek nt. CR7

Ostatnio dużo mówiło się o tym we włoskich mediach, że Cristiano Ronaldo może zostać sprzedany przez Juve. W tej kwestii opiekun mistrzów Serie A także zabrał głos. – Z Ronaldo jest wszystko ok. Oczywiście jest rozczarowany tym, co ostatnio miało miejsce. W każdym razie brał ostatnio udział w treningach i jest przygotowywany do gry – mówił Pirlo.

– Naturalną koleją rzeczy jest to, że po odpadnięciu Juventusu z Ligi Mistrzów pojawiają się różne plotki na temat Ronaldo, bo to jeden z najlepszych zawodników na świecie obok Lionela Messiego. W naszym zespole zawsze udowadniał swoją wartość – powiedział opiekun Bianconerich.

– Budowa projektu zakładała wzbogacenie składu o zawodników z określonymi parametrami. Niemożliwe jest stworzenie zespołu w oparciu tylko o młodych piłkarzy – zaznaczył były reprezentant Włoch.

