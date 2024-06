Juventus ma nowego trenera. To już przesądzone

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Thiago Motta nowym trenerem Juventusu

Juventus postanowił rozstać się z Massimiliano Allegrim tuż po zwycięstwie w rozgrywkach Pucharu Włoch. Najprawdopodobniej głównym powodem tak drastycznej decyzji były pogarszające się kontakty szkoleniowca z władzami klubu. Od tamtej pory Stara Dama szukała nowego trenera.

W trakcie kilku tygodniu Juventus był łączony z różnymi nazwiskami. Czołowi dziennikarze sugerowali, że Bianconeri mogą rozważać takie nazwiska jak: Thomas Tuchel, Roberto De Zerbi, Vincenzo Italiano, Raffaele Palladino oraz Thiago Motta.

Ostatecznie wszystko wskazuje na to, że trenerem 3. drużyny Serie A w sezonie 2023/2024 zostanie Thiago Motta. 41-letni trener zachwycił wszystkich, prowadząc Bolognę do 5. miejsca w lidze włoskiej i tym samym awansując do przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Teraz przed byłym piłkarzem m.in. Barcelony, Interu oraz PSG znacznie poważniejsze wyzwanie. Władze Juventusu liczą na to, że Motta odbuduje potęgę klubu i powalczy o mistrzostwo Włoch.

Jak poinformował Fabrizio Romano, Thiago Motta przebywa obecnie w Portugalii, gdzie podpisze trzyletni kontrakt ważny do 30 czerwca 2027 roku. Oświadczenie Juventusu zostanie ogłoszone w ciągu najbliższych dni.

Sprawdź: Szczęsny odchodzi z Juventusu! Głośny transfer niemal przesądzony