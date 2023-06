Pressfocus Na zdjęciu: Angel Di Maria

Angel Di Maria sezon 2022/2023 spędził w Turynie

Juventus liczył na zatrzymanie Argentyńczyka

Skrzydłowy swoją decyzję ogłosił w mediach społecznościowych

Di Maria podjął decyzję odnoście gry w Juventusie

Angel Di Maria przed rokiem opuścił PSG, a następnie wzmocnił Juventus. Turyńczycy w skutek ujemnych punktów, nie zakwalifikowali się do Ligi Mistrzów i zagrają tylko w Lidze Konferencji. To nie wystarczało piłkarzowi, który zdecydował się zmienić klub.

– To koniec trudnego i skomplikowanego etapu. Robiłem wszystko, by pomóc Juventusowi w zdobywaniu kolejnych trofeów, ale niestety nam się to nie udało. Dla mnie jest to gorzka pigułka do przełknięcia, ale zabieram stąd wielu nowych przyjaciół – przekazał Di Maria w mediach społecznościowych.

– Dziękuję wszystkim moim kolegom. Wielkie pozdrowienia dla fanów tego klubu. Ściskam was mocno i zawsze będę nosił w sercu – dodał Argentyńczyk, żegnając się z Juventusem.

