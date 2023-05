PressFocus Na zdjęciu: Federico Chiesa

Kolejny konflikt w obozie Juventusu

Federico Chiesa jest sfrustrowany decyzjami Massimiliano Allegriego

Włoch rozważa nawet odejście latem z Turynu

Jak podaje Adriano del Monte, włoski dziennikarz, Federico Chiesa jest sfrustrowany niektórymi decyzjami Massimiliano Allegriego. Ponoć włoski skrzydłowy nie wyobraża sobie dalszej współpracy z trenerem i rozważa nawet zmianę barw klubowych latem.

Federico Chiesa wrócił już do pełnego zdrowia po poważnej kontuzji kolana. Lecz piłkarz Juventusu nie przypomina tego samego zawodnika, który zachwycał podczas mistrzostw Europy. Ostatnio najczęściej występuje na boisku w roli podwieszonego napastnika, a ona nie jest jego nominalną pozycją. Z obozu 25-latka dochodzą informacje, że jest to właśnie jeden z głównych powodów, dlaczego piłkarz nie ma dobrych relacji ze szkoleniowcem Juventusu.

W niedzielę dziennikarze “La Gazzetty dello Sport” poinformowali, że Angel Di Maria popadł w konflikt z Allegrim, przez co nie pojechał z drużyną na mecz do Bolonii. Argentyńczyk miał rozpocząć spotkanie na ławce rezerwowych, co mocno nie przypadło mu do gustu. W podobnej sytuacji znajduje się Dusan Vlahović, który nie jest zadowolony z czasu spędzonego na boisku. Cała trójka, do spółki z Federico Chiesą, może opuścić latem Juventus, jeśli ich relacja z trenerem nie ulegnie poprawy.

