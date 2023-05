PressFocus Na zdjęciu: Leon Goretzka

Bayern Monachium zanotował ostatnio kilka niepowodzeń

Prasa nie zostawiała suchej nitki na graczach ze stolicy Bawarii

Leon Goretzka poruszył ten temat w pomeczowym wywiadzie

“Jako piłkarze musimy obecnie wiele znosić”

Bayern Monachium wygrał 2:0 z Herthą Berlin w spotkaniu 30. kolejki Bundesligi i wrócił na fotel lidera. Bawarczycy wcześniej jednak zaliczyli kilka wpadek, co obiło się szerokim echem w niemieckiej prasie. Leon Goretzka przyznał, że on i jego koledzy “są niszczeni przez media”.

– Ogólnie rzecz biorąc, w Bayernie Monachium jest dużo szumu, dużo hałasu. Zawodnicy są teraz całkowicie niszczeni w mediach. To z pewnością nam nie pomaga. Jako piłkarze musimy obecnie wiele znosić. To, czy jest to słuszne, czy nie, nie ma większego znaczenia. To nie jest miłe – powiedział Leon Goretzka w szczerej rozmowie z reporterem telewizji “SPORT1”.

50-krotny reprezentant Niemiec występuje w koszulce klubu ze stolicy Bawarii od lipca 2018 roku, kiedy to trafił na Allianz Arena za darmo z Schalke 04 Gelsenkirchen. Środkowy pomocnik w 37 meczach aktualnej kampanii zdobył 6 bramek i zanotował tyle samo asyst.