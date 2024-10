Juventus ma problem po kontuzji Bremera. Fatalne liczby

Juventus zmaga się z problemami defensywnymi od czasu kontuzji Gleisona Bremera. Bianconeri stracili osiem bramek w pięciu meczach we wszystkich rozgrywkach.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Gleison Bremer

Defensywa Juventusu zawodzi po kontuzji Bremera

Gleison Bremer to kluczowy obrońca Juventusu. Brazylijczyk doznał jednak poważnej kontuzji więzadła krzyżowego 2 października podczas początkowych minut meczu Ligi Mistrzów przeciwko RB Lipsk. Uraz ten nie tylko wykluczył go z gry na dłuższy czas, ale również znacząco wpłynął na stabilność defensywy Bianconerich.

Zobacz wideo: Juventus chyba upadł na głowę

Stara Dama przed tym spotkaniem mogła pochwalić się imponującym bilansem. Straciła zaledwie jedną bramkę w siedmiu meczach, co podkreślało ich defensywną solidność i organizację gry. Mimo utraty Bremera, Juventus zdołał pokonać RB Lipsk 3:2, jednak od tego momentu drużyna zaczęła tracić na stabilności w obronie, co przekładało się na wyniki.

Bez Gleisona Bremera na boisku, Juventus dopuścił do straty aż ośmiu bramek w kolejnych pięciu meczach, wliczając w to spotkanie z Lipskiem. Szczególnie dotkliwy był remis 4:4 z bezpośrednim rywalem do tytułu, Interem Mediolan, na San Siro. W tym meczu defensywa Starej Damy popełniła szereg błędów, które kosztowały drużynę cenne punkty.

Po tym dramatycznym spotkaniu trener Thiago Motta odmówił wskazywania winnych, stwierdzając, że musi przeanalizować spotkanie, aby zrozumieć “wzloty i upadki” swojej drużyny. Sytuacja wymaga szybkiej analizy i wprowadzenia korekt, zwłaszcza że Juventus stoi teraz przed koniecznością poprawy defensywy przed nadchodzącym meczem z Parmą na Allianz Stadium w środę, 30 października.