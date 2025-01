fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Sergio Conceicao

Sergio Conceicao po spotkaniu Juventus – AC Milan

AC Milan podjął ostatnio decyzję o zmianie szkoleniowca. Paulo Fonseca został zastąpiony przez Sergio Conceicao. Po zakończeniu starcia z Juventusem nowy szkoleniowiec podzielił się swoimi przemyśleniami na temat rywalizacji.

– Zasłużyliśmy na zwycięstwo w drugiej połowie, podczas gdy w pierwszej widziałem Milan sprzed 2-3 tygodni. Było niezdecydowanie w obronie, słaba gra piłką z powodu zmęczenia i pressing w złym momencie – rzekł szkoleniowiec Rossonerich w rozmowie ze Sport Mediaset cytowanej przez Football Italia.

– W przerwie zmieniliśmy coś, spojrzeliśmy sobie w oczy – zawodnicy musieli zrozumieć, co trzeba zrobić, aby wygrać mecz. Powinni byli zrobić to, na co się przygotowaliśmy, a gdybyśmy przegrali 0:2 lub 0:3, odpowiedzialność spadłaby na mnie. W drugiej połowie zagrali naprawdę odważnie, zupełnie inaczej niż w pierwszej – dodał Sergio Conceicao.

– Jestem szczęśliwy, ale jeszcze nic nie zrobiliśmy. Jesteśmy w finale i musimy przygotować się na mecz z Interem – powiedział Portugalczyk.

Finałowe starcie o Superpuchar Włoch ekipa Sergio Conceicao rozegra już w najbliższy poniedziałek. Mecz odbędzie się o godzinie 20:00. Rywalizacja rozegrana zostanie na Kingdom Arena w Arabii Saudyjskiej.

