Joakim Maehle w ostatnich dniach udzielił głośnego wywiadu

Duńczyk skrytykował w nim swojego byłego trenera Gian Piero Gasperiniego

Dziś we włoskich mediach ukazało się sprostowanie piłkarza w tej sprawie

Joakim Maehle wyjaśnił swój komentarz ws. Gian Piero Gasperiniego

W ostatnich dniach na łamach “Tipsbladet” ukazał się bardzo mocny wywiad z Joakimem Maehle. Zawodnik Wolfsburga ostro skrytykował w nim Gian Piero Gasperiniego, byłego trenera za czasów gry w Atalancie Bergamo. 26-latek przyznał, że we włoskim klubie nie czuł się traktowany jak człowiek.

W piątkowy poranek portal “Tuttomercatoweb” opublikował sprostowanie Joakima Maehle. Zawodnik stwierdził, że jego słowa zostały źle przetłumaczone. Dodał również, że Gian Piero Gasperini jest profesjonalistą w swoim fachu i świetnie wspomina okres współpracy z włoskim szkoleniowcem.

– Jestem trochę smutny z powodu sposobu, w jaki moje słowa zostały przetłumaczone… Całkowicie źle. Nie była to krytyka Gian Piero Gasperiniego. Uważam, że jest świetnym trenerem i przez te wszystkie lata spędzone w Bergamo świetnie się bawiłem – powiedział były zawodnik Atalanty.

– To nie była krytyka, po prostu wyjaśniłem sytuację i nie zwracałem się w ogóle do Gasperiniego. Jako trener jest on niezwykle utalentowany i zawsze osiągał dobre wyniki ze swoimi zespołami – dodał 26-latek.

Przypomnijmy, że niebawem z drużyną z Bergamo zmierzy się Raków Częstochowa, który awansował do fazy grupowej Ligi Europy. Mistrzowie Polski podejmą Atalantę 21 września w 1. kolejce.

