PressFocus Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Inter Mediolan w ramach 9. kolejki rozgrywek Serie A mierzył się na wyjeździe z Torino

Spotkanie ostatecznie zakończyło się pewnym zwycięstwem “Nerazzurrich” 3:0

Lautaro Martinez po raz kolejny wpisał się na listę strzelców

Serie A. Inter pokonuje Torino

Sobotnie spotkanie Interu Mediolan z Torino w ramach 9. kolejki rozgrywek Serie A zapowiadało się niezwykle ciekawie. Mimo że dla Ivana Juricia, szkoleniowca “Granaty”, pojedynki z finalistą ubiegłej edycji Ligi Mistrzów często kończyły się porażkami.

Pierwsza połowa toczyła się w wolnym tempie. Inter wyglądał na drużynę pozbawioną pomysłu na sforsowanie defensywy rywala. Natomiast Torino kompletnie nie wykorzystało słabej gry “Nerazzurrich”, przez co pierwsze 45 minut zakończyło się bezbramkowym remisem.

Druga część gry wreszcie przyniosła trafienia i emocje. Inter Mediolan włączył wyższy bieg i w 59. minucie wreszcie udało im się pokonać Vanję Milinkovicia-Savicia, a konkretnie zrobił to Marcus Thuram. Torino nie zareagowało na trafienie “Nerazzurrich”, co sprawiło, że goście nadal kontynuowali ataki na bramkę “Granaty”. W 67. minucie prowadzenie podwyższył Lautaro Martinez, który od początku rozgrywek jest znakomitej formie. Dominacja gości trwała do ostatniego gwizdka, a w doliczonym czasie gry wynik na 3:0 ustalił Hakan Calhanoglu. Turecki pomocnik precyzyjnym strzałem z rzutu wolnego pokonał Milinkovicia-Savicia.

Torino w kolejnym meczu zmierzy się na wyjeździe z Lecce. Natomiast Inter Mediolan stawi czoła Red Bullowi Salzburgowi w Lidze Mistrzów.

Torino – Inter 0:3

Thuram (59′), Lautaro (67′), Calhanoglu (90+4′)