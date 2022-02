Pressfocus Na zdjęciu: Marcelo Brozovic

Marcelo Brozovic wciąż będzie reprezentował Inter Mediolan. Klub dogadał się wreszcie z Chorwatem w sprawie przedłużenia jego kontraktu.

Aktualna umowa Marcelo Brozovicia z Interem obowiązuje do 30 czerwca tego roku

Chorwat wkrótce oficjalnie zwiąże się z klubem kontraktem dłuższym o cztery lata

29-latek rocznie zarabiać będzie sześć milionów euro

Inter zatrzyma ważne ogniwo

Ostatnie miesiące były bardzo udane dla sympatyków Interu Mediolan. Ich ulubieńcy wygrali bowiem Serie A pierwszy raz od 2010 roku. Ponadto piłkarze z siedzibą na San Siro sięgnęli po Superpuchar Włoch. W tym sezonie gracze Simone Inzaghiego również liczą się w grze o mistrzostwo.

Sukcesy Interu to zasługa duże grupy ludzi. Nie byłyby one możliwe, gdyby nie Marcelo Brozovic. Chorwat to niezwykle ważne ogniwo w układance Simone Inzaghiego, który regularnie wystawia 29-latka od pierwszej minuty. W tym sezonie rozegrał on już 33 mecze. Strzelił w nich gola oraz zaliczył dwie asysty.

Aktualna umowa Brozovicia wygasa już 30 czerwca tego roku. Wobec tego nie dziwi fakt, że klubowi bardzo zależało na zatrzymaniu tego zawodnika. Negocjacje trwały jednak długo, a jego pozyskaniem zainteresowane były drużyny mogące zaoferować mu więcej pieniędzy, niż Inter. 29-latek podjął już decyzję o swojej przyszłości.

Brozovic uznał iż czuje się na tyle dobrze w Mediolanie, że chce wciąż reprezentować Inter. Chorwat osiągnął porozumienie z klubem, dzięki czemu rocznie inkasować będzie sześć milionów euro. Jego nowa umowa zwiąże go z mistrzem Włoch do 30 czerwca 2026 roku. Oficjalny komunikat ze strony Interu miał nadejść już w poniedziałek. Potrzeba jednak czasu, aby zrobić papierkową robotę.

