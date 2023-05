PressFocus Na zdjęciu: Lautaro Martinez i Romelu Lukaku

Inter mierzył się z Atalantą w 37. kolejce Serie A

Podopieczni Simone Inzaghiego wyszli na prowadzenie już w pierwszej minucie

Ostatecznie Nerazzurri zwyciężyli 3:2

Inter lepszy od Atalanty. Niesamowity początek meczu

Gospodarze doskonale rozpoczęli mecz. Już w pierwszej minucie do siatki trafił Romelu Lukaku, który wykorzystał świetne podanie Lautaro Martineza. Kilka chwil później Inter przeprowadził kolejny szturm na bramkę Atalanty. Ostatecznie futbolówka spadła wprost pod nogi nabiegającego Nicolo Barelli. Włoch piekielnie mocnym uderzeniem pod poprzeczkę pokonał golkipera gości.

⚡️ DWA BŁYSKAWICZNE CIOSY! ⚡️



1' Romelu Lukaku⚽️

3' Nicolò Barella ⚽️



Inter prowadzi już 2:0 z Atalantą Bergamo! 🔥 Czy goście odrobią straty? 🤔#włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/o093GDoNtb — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) May 27, 2023

W 36. minucie spotkania po dośrodkowaniu z rzutu rożnego w polu karnym Interu doszło do wielkiego zamieszania. W końcu piłka znalazła się przy Marko Pasaliciu, który mocnym strzałem pokonał Andre Onanę.

Na kilkanaście minut przed końcowym gwizdkiem Inter podwyższył prowadzenie na 3:1. Po raz kolejny bohaterem akcji został Romelu Lukaku. Belg świetnie utrzymał się przy piłce w środkowej strefie i zagrał do Marcelo Brozovicia. Ten zagrał do lepiej ustawionego Lautaro Martineza, a Argentyńczyk bez problemu trafił do siatki.

W samej końcówce Atalanta zdołała jeszcze odpowiedzieć. W drugiej minucie doliczonego czasu gry bramkę zdobył wprowadzony z ławki Luis Muriel. To jednak nie wystarczyło do odrobienia straty.