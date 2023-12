Imago / Franco Romano Na zdjęciu: Juan Cuadrado

Inter zimą pozbędzie się aż czterech piłkarzy

Marko Arnautović, Yann Bisseck, Davy Klaassen oraz Juan Cuadrado nie przekonali do siebie władz klubu, oraz trenera

Cała czwórka trafiła do Mediolanu przed sezonem

Niewypały transferowe Interu

Inter Mediolan zimą dokonał dużej liczby transferów. Po pół roku w Mediolanie czterech piłkarzy nie znalazło uznania w oczach Simone Inzaghiego. Według włoskiej gazety “Tuttosport” Cuadrado, Klaassen, Bisseck i Arnautović znajdują się na liście transferowej i już w styczniu mogą opuścić szeregi “Nerazzurrich”. Każdy z piłkarzy miał w tym sezonie problemy zdrowotne, przez które nie mógł pokazać stu procent swoich możliwości. Z tego grona największe szanse na pozostanie w Mediolanie ma niemiecki obrońca. Bisseck otrzymał ostatnio kilka szans na grę ze względu na ilość kontuzji w bloku defensywnym “Il Biscione”.

W najgorszym położeniu znajdują się Klaassen oraz Cuadrado. Holender ma w środku pola sporą rywalizację, z tego powodu zagrał w tym sezonie tylko 3 mecze w lidze. Natomiast kolumbijski wahadłowy nie jest ulubieńcem kibiców ze względu na to skąd przyszedł. Jego byłym klubem jest Juventus. 35-latek jest wykorzystywany przez Inzaghiego tylko w ostatnich minutach meczu. Z kolei Marko Arnautović, mimo że rozegrał najwięcej spotkań ze wszystkich, to rozczarowuje formą. Inter wiązał z transferem Austriaka większe nadzieje, a napastnik, póki co strzelił tylko jedną bramkę w Lidze Mistrzów.